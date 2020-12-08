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Ремонт улицы Инженерной в Пскове на участке от Труда до Алтаева подходит к концу

Ремонт улицы Инженерной в Пскове на участке от Труда до Алтаева подходит к концу, осталось сделать два съезда и нанести разметку. Об этом сообщил директор подрядной организации Евгений Васильев 10 декабря во время поездки заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут на ремонтируемый объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На завершение работ требуется около 4 дней. Три дня придется ждать для взятия дорожной лабораторией кернов - образцов асфальта - обычно пробы берут через три дня после укладки.

Осталось также отсыпать обочины и пролить швы.

На вопрос Елены Жгут о качестве укладки термопластика в мороз ответил заместитель начальника УГХ Александр Грацкий. По его словам, укладка проводится горячим термопластиком, кроме того, на разметку действуют гарантийные обязательства сроком в один год.