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АвтоМир / Дороги

Подрядчик обещает завершить ремонт улицы Школьной в Пскове к выходным

10.12.2020 10:45|ПсковКомментариев: 1

Ремонт улицы Школьной в Пскове планируется закончить к выходным. Об этом сообщил директор филиала ООО «СМУ-17» Антон Идирисов 10 декабря во время поездки заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут на ремонтируемый объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



В воскресенье все будет готово, заверил подрядчик. «Как вы считаете, эта улица будет стоять?» - спросила Елена Жгут. Антон Идирисов ответил, что асфальт на дороге уже уложен, а тротуар можно сделать при температуре до минус 10.

К настоящему времени выполнено 80% работ по зеленой зоне, 30% - по асфальту на тротуарах.

Подрядчик ссылается на задержку в связи с погодным условиям и на четырехдневный простой асфальтового завода. По мнению Елены Жгут, он должен был рассчитывать все риски заранее.

Следующий контрольный выезд назначен на 17 декабря. Подрядчик заверил, что одновременно готовит исполнительную документацию для оплаты.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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