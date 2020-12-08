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АвтоМир / Дороги

Власти Пскова раскритиковали подрядчика за ремонт улицы Аллейной

10.12.2020 11:17|ПсковКомментариев: 1

К выходным будет уложен асфальт на улице Аллейной (участок от улицы Инженерной до Аллейного переулка). Об этом сообщил директор филиала ООО «СМУ-17» Антон Идирисов 10 декабря во время поездки заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут на ремонтируемый объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Дорожка у детского сада будет выполнена до выходных. Асфальт заказан в нужном объеме.

Елена Жгут отметила, что очень недовольна работой подрядчика - за прошедшую неделю ничего не изменилось.

 

По словам руководителя подрядной организации, поздно выяснилось, что требуется ремонт дорожек у девятиэтажных домов.

Теги: #ремонт дорог #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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