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На ремонтируемом перекрестке Фабрициуса - Гражданская нашли только трех рабочих

До конца следующей недели будет закончена реконструкция перекрестка улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове. Об этом сообщил заместитель генерального директора по дорожной части «ЭкспрессСтрой» Владимир Воробьев 10 декабря во время поездки заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут на ремонтируемый объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас ведутся работы по подключению светофора.

У Елены Жгут возникли вопросы по устройству водостоков на тротуаре у жилого дома №11 по Гражданской. По ее словам, все штрафные санкции какие только можно, будут выставлены. Подрядчик не выполнил ни одно обещание.

На объекте проверяющие увидели только трех рабочих и один экскаватор. В связи с этим Елена Жгут заметила, что подрядчик рискует не успеть завершить ремонт в этом году.