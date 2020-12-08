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Подписан контракт на капремонт в 2021 году моста через Милевку в Пскове

Управление городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «СтройБалтПроект» подписали контракт на капитальный ремонт моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей. Цена контракта составляет около 28 млн рублей. Средства на работы выделены из областного бюджета, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Подрядная организация расчистит территорию от деревьев и кустарника и демонтирует существующий мост. Новый мост будет стоять на двух опорах, пролетное строение будет выполнено из железобетонной плиты.

На подходах к мосту разберут старое покрытие и выполнят устройство земляного полотна. Дорожная одежда будет состоять из геосинтетического материала, подстилающего слоя из песка, слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, двух слоев асфальтобетонного покрытия. Обочины укрепят засевом трав.

Кроме того, подрядчик выполнит стыковку с существующим покрытием улицы Гремячей. На участках примыкания уложат геосетку и слой покрытия из плотной асфальтобетонной смеси.

Ведомостью также предусмотрено устройство водоотвода с проезжей части, тротуаров, тактильной плитки, бордюрного камня, нанесение дорожной разметки термопластиком.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия - 4 года, бортовой камень - 2 года, разметку из термопластика - 1 год.

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Протяженность ремонтируемого объекта составляет 91 метр (мост с подходами). Согласно контракту, срок завершения капремонта — 30 ноября 2021 года. Сейчас мост открыт только для пешеходов, по результатам капитального ремонта по мостовому полотну будет открыто автомобильное движение.