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ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность из-за погодных условий

ГИБДД призывает жителей Псковской области соблюдать предельную осторожность на дорогах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными изменениями погодных условий на территории области ожидается осложнение дорожной обстановки. Это потребует как от водителей, так и от пешеходов максимального внимания и собранности.

Дождь со снегом, гололедица на проезжей части – резко ухудшают ситуацию с безопасностью участников дорожного движения. С наступлением зимнего сезона темнеть начинает раньше, видимость на дорогах заметно ухудшается. Темное время суток требует от каждого участника дорожного движения – и пешехода, и водителя - повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок.

Как показывает практика, причиной значительного числа наездов на пешеходов является внезапное появление людей на проезжей части дороги в неустановленном месте.

Для предотвращения автоаварий Госавтоинспекция региона напоминает согражданам, что следует строго соблюдать требования Правил дорожного движения. В частности, водители должны помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. А для пешеходов обязательным атрибутом должны стать световозвращающие элементы.