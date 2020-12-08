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На Красноармейской набережной в Пскове появился знак «Одностороннее движение»

На Красноармейской набережной установили искусственные дорожные неровности и дорожный знак «Одностороннее движение» по Красноармейской набережной на участке от улицы Бутырской до улицы Полковой в Пскове. Как сообщает движение «Убитые дороги Пскова», это сделано для формального исполнения предписания прокуратуры.

«Когда будет произведен ремонт улицы Войсковой неизвестно, только разыграли конкурс на проект, в лучшем случае ремонт будет в 2022-2023 годах. Наверное, теперь на всех дорогах менее 6 метров прокуратура Пскова и Псковской области введет одностороннее движение или только там где писали местные жители?», - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев в Пскове водителей приучают к одностороннему движению на участке Красноармейской набережной в частном секторе. По предписанию прокуратуры установлен запрет на въезд на данную улицу со стороны Юбилейной. Дорожные знаки постоянно исчезают.

Часть местных жителей не поддерживает нововведение, поскольку другая дорога находится в разбитом виде. Кроме того, местными жителями в жалобах неоднократно озвучивалась информация, что на участке Красноармейской набережной с односторонним движением ширина проезжей части заужена из-за самовольного захвата земли владельцами земельных участком.