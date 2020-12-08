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116 миллионов рублей потратят на капремонт моста в Дедовичском районе

Капитальный ремонт моста через реку Кобылица на 55-м км автодороги Порхов – Успенье начала ООО «Строительная компания «Балтийский берег»» по контракту с ГБУ «Псковавтодор». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Стоимость работ оценили в 116 млн рублей. Финансирование осуществляется из областного бюджета.



В настоящий момент подрядная организация выполняет работы по устройству временного объезда. На площадке обустроен строительный городок, идет подготовка трассы: вырублены деревья, снят растительный слой грунта, завезен грунт для устройства насыпи, осуществлен перепуск русла реки для возведения будущих опор временного моста, идет устройство временных опор.

После сооружения временного объезда подрядчик приступит к капитальному ремонту старого моста. Он будет стоять на двух опорах, пролетное строение выполнят из 9 железобетонных балок. Проезжая часть моста будет двухполосной, с тротуарами по обе стороны с шириной 1,5 метра. Общая длина моста составит 24,1 метра.



Кроме того, обустроят лестничные сходы, очистные сооружения, приведут в нормативное состояние участок автодороги, прилегающий к мосту, произведут вынос коммуникаций, попадающих в зону ремонта. Длина всего участка капитального ремонта, моста с автоподходами, составляет 423 метра.



Все работы должны завершиться до 30 августа 2021 года.