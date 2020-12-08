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Площадь Героев-Десантников и улицу Кузнецкую в Пскове после ремонта приняли без замечаний

Два дополнительных объекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - площадь Героев-Десантников и участок улицы Кузнецкой от площади Героев-Десантников до площади Победы в Пскове - прошли приемку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в контракте завершение работ было назначено на 15 декабря, однако подрядная организация выполнила весь запланированный объем работ досрочно.

Ремонтом площади и улицы занималось ООО «ДорСтройСервис» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова на сумму более 22 млн рублей. Это дополнительные средства федерального бюджета, направленные в Псковскую область сверх ранее утвержденных лимитов. Общая протяженность двух объектов составила 520 метров.

Сложность производства работ заключалась в организации временной схемы дорожного движения на объекте. Для асфальтирования проезжей части на площади пришлось на 3 дня перекрыть движение по мосту 50-летия Октября. Затем, во время укладки асфальта на улице Кузнецкой, движение автотранспорта было организовано по реверсивной схеме. В целом подрядчик справился с устройством нового асфальтобетонного покрытия за 8 дней, отметили в комитете.

Также выполнили работы по обустройству пешеходной зоны вокруг площади Героев-Десантников и по левой стороне Кузнецкой. Подрядчик заменил бортовой камень, расширил посадочную площадку на автобусной остановке, восстановил зеленую зону. На проезжей части нанес разметку термопластиком со светоотражающими стеклошариками.

В ведомость работ также вошло фрезерование изношенного покрытия, разборка покрытия вокруг люков, регулировка высоты и замена крышек люков, укладка геосетки на отдельных участках, установка лотков под водосточные трубы.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ на дорожное покрытие проезжей части и тротуаров составляет не менее 4 лет, на бортовой камень - не менее 2 лет, на дорожную разметку термопластиком - не менее года.