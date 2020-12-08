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На улице Шоссейной в Пскове сохранятся «лежачие полицейские»

На ул. Шоссейной в Пскове, около хлебокомбината, не будут демонтировать искусственные неровности даже несмотря на установку светофоров. Об этом сообщил на портале губернатор60.рф глава администрации Пскова Александр Братчиков, пишет «МК в Пскове».

По словам главы администрации, лежачие полицейские на этом участке «пока успешно выполняют задачу принудительного снижения скорости движения недисциплинированными водителями до установленной, что обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения».

Демонтаж искусственных неровностей, которого добивается написавший на портал губернатора пскович, «в ближайшее время не представляется целесообразным и может быть выполнен после устойчивой нормализации обстановки со скоростным режимом», - сообщил градоначальник