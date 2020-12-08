АвтоМир / Дороги

26 крышек канализационных люков купили власти Пскова

26 крышек канализационных люков купили власти Пскова. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляла 194 тыс. 884,86 рублей. Покупка предназначена для муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированная служба».

Приобреталось 26 люков трех видов. 8 из них полимерные (полимерно-песчаный), остальные из чугуна. Поставщик предоставляет гарантию на товар не менее 12 месяцев.

На торги было подано две заявки, победило ООО «Армстрой» с предложением 178 тыс. 319,72 рублей.