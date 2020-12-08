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Проект реконструкции дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры подешевел на 2,5 млн рублей

Определен поставщик по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий реконструкции автомобильной дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры на участке км 18+470 – км 19+470 в Печорском районе. Как сообщается в документах на сайте закупок, победителем стало ООО «МОСТ-ПРОЕКТ» с предложением 5 млн 841 тыс. 684,80 рубля. Второе место у ООО проектно-изыскательского института транспортного строительства «Желдоризыскания» с предложением 6 млн 970 тыс. рублей.

Фото: "Убитые дороги"

Как сообщалось ранее, в проект входит часть дороги с мостом через Обдех. Тип покрытия дороги должен смениться с облегченного на капитальный. Тротуары уменьшатся с 1,05 до 0,75 метра. Вместо бордюрного ограждения появится барьерное. Ширина искусственного сооружения уточняется проектной документацией, сейчас она составляет 10,10 м.

Проектировщику предстоит уточнить у собственника объем компенсации затрат на переустройство существующего газопровода высокого давления.

Начальная цена контракта составляла 8 млн 345 тыс. 264 рубля. В ходе торгов она уменьшилась на 2,5 млн рублей.