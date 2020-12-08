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Более 100 фонарей установили на одной из главных улиц в Опочке

Приняты в эксплуатацию работы по строительству наружного искусственного освещения на автомобильной дороге Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, осветительные приборы появились на участке трассы длиной более 2,2 км в городе Опочке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности установлено 100 металлических опор, смонтировано 116 светодиодных светильников, проложено около 4,5 тыс. метров кабеля.

Линия электроосвещения начинается на улице Коммунальной, проходит по площади Советской и далее по улице Красногородской до выезда из города. Ранее установленные по периметру площади фонари недостаточно освещали проезжую часть, это стало причиной смертельного ДТП.

Для того, чтобы осветить дорогу полноценно, было принято решение построить линию по оси дороги. Проект был согласован с местными жителями: в сети Интернет было проведено общественное голосование. 80% респондентов, принявших участие в опросе, высказались за устройство линии освещения в центре площади.

В зоне производства работ на площади подрядная организация разобрала проезжую часть, выполнила устройство разделительной полосы, установила бортовой камень и провела озеленение. Также были заасфальтированы участки дороги вокруг разделительной полосы и восстановлено асфальтобетонное покрытие после прокладки кабеля вдоль дороги, нанесена разметка с применением термопластика и краски.

Работы выполнены подрядной организацией ООО «Дорсервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Гарантия составляет 10 лет на опоры, 3 года на светильники и электрооборудование.

Объект реализован в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дороге в пределах населенного пункта — зоны повышенной опасности. Средства на работы в объеме около 13,3 млн рублей выделены из областного бюджета.

Ранее сообщалось о завершении работ по строительству освещения в Пушкинских Горах. В нацпроект также включено устройство освещения на отрезке дороги Корытово — Пристань протяженностью 4,2 км.