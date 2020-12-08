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На ремонт дороги Псков - Писковичи - Муровицы направят более 100 млн рублей

Объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги Псков - Писковичи - Муровицы на участке км 1+750- км 8+950 в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена - 105 млн 721 тыс. 240 рублей.

В перечень работ входят расчистка полосы отвода с дроблением древесно-кустарниковой растительности в щепу, восстановление существующей укрепленной части обочин и виражей, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин. Предусмотрен ремонт пересечений и примыканий, водопропускных труб, автобусных остановок.

Длина ремонтируемого участка – 7,2 км, ширина земляного полотна – 9,0-11,8 м; ширина проезжей части – 7 м; ширина обочин – 1,5 м; Число полос движения – 2.

Аукцион состоится 22 января 2021 года. Завершить ремонт планируется до 17 августа.