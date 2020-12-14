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Псковские власти проверят освещение дороги до поселка Силово-Медведово

Глава администрации Пскова Александр Братчиков, отвечая на обращение на сайте губернатора региона, рассказал о планируемых работах на участке дороги от областного центра до поселка Силово-Медведово.

«Жители поселка Силово-Медведово, который находится в черте города Пскова, неоднократно жаловались на непроходимый участок дороги от улицы Инженерной до поселка (примерно 200 м), - говорится в обращении местного жителя. - И мы уже не просим, мы умоляем сделать безопасной единственную дорогу. КамАЗы проносятся мимо пешеходов по частично освещенной дороге, пыль поднимается столбом и видимость нулевая, камни летят в людей! А ведь это единственный путь, чтобы добраться в школу детям».

Александр Братчиков ответил, что в случае экономии денежных средств по результатам проведения электронных аукционов по ремонту основных улиц города Пскова будет рассмотрена возможность включения в план ремонта участка автомобильной дороги от кольца по улице Труда до поселка Силово-Медведово в 2021 году.

«Проверка и восстановление работоспособности светильников наружного освещения по указанному адресу запланирована до 31 января 2021 года», - добавил он.