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Почти 1,5 км дороги Порхов - Успенье приведено в нормативное состояние

Участок автомобильной дороги Порхов - Успенье в Порховском районе принят после ремонта. Приемочная комиссия сегодня, 16 декабря, оценила комплекс проведенных работ и подписала акт ввода объекта в эксплуатацию.

В результате ремонта, который был произведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приведено в нормативное состояние 1,45 км трассы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Участок проходит по улице Пушкина от пересечения с улицей Красноармейской в Порхове.

Подрядная организация расчистила полосу отвода от кустарника, выполнила планировку откосов и дна канав, срезала старое асфальтобетонное покрытие. Затем было уложено два слоя нового покрытия: выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона. Местами для усиления дорожной одежды использована геосетка. Таким образом приведено в нормативное состояние более 12 тыс. кв. метров покрытия.

Кроме того, отремонтированы съезды с дороги: 12 заасфальтировано и 47 выполнено с использованием фрезерованного асфальтоматериала. На водопропускной трубе заменены оголовки и выполнено укрепление откоса насыпи над трубой монолитным бетоном.

На обочинах устранены просадки и проведено укрепление. Общая площадь обочин составила около 4,5 тыс. кв. метров. Заасфальтированы заездные карманы на двух автобусных остановках. Осевая разметка нанесена термопластиком, краевая - краской.

Затраты составили более 17,6 млн рублей. Объект вошел в нацпроект БКАД 2020 года в связи с образовавшейся на торгах экономией денежных средств. Заказчик работ - ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик - АО «Буер».