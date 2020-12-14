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Прокуратура потребовала провести категорирование 9 мостов в Порховском районе

Прокуратура потребовала провести категорирование 9 мостовых сооружений протяженностью свыше 25 метров, находящихся в муниципальной собственности Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе напомнили, что не подлежат категорированию искусственные дорожные сооружения длиной до 25 метров (мосты, путепроводы, тоннели), а также деревянные, наплавные и временные мосты (путепроводы).

Прокуратура направила в адрес исполняющего полномочия главы Порховского района представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль, добавили в ведомстве.