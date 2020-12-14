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Осложнение дорожной обстановки ожидается в Псковской области

Осложнение дорожной обстановки ожидается в Псковской области в связи с прогнозируемыми неблагоприятными изменениями погодных условий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, это потребует от водителей и пешеходов максимального внимания и собранности.

«Дождь со снегом и гололедица на проезжей части резко ухудшают ситуацию с безопасностью участников дорожного движения, - отметили в ведомстве. - С наступлением зимнего сезона темнеть начинает раньше, видимость на дорогах заметно ухудшается. Темное время суток требует от каждого участника дорожного движения повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок. Как показывает практика, причиной значительного числа наездов на пешеходов является внезапное появление людей на проезжей части дороги в неустановленном месте».

В ведомстве призывают строго соблюдать Правила дорожного движения. «В частности, водители должны помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. А для пешеходов обязательным атрибутом должны стать световозвращающие элементы», - добавили в пресс-службе.