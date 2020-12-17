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Перекресток трех улиц в Пскове оборудуют пешеходными переходами в 2021 году

Перекресток улиц Герцена, Гремячей, Застенной в Пскове оборудуют пешеходными переходами в 2021 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий 17 декабря на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Рассказывая о выполнении ранее решений, Александр Грацкий сообщил, что комиссия совершила выезд на место. Принято решение о целесообразности устройства переходов.

Работы запланированы в рамках содержания улиц во втором квартале 2021 году при благоприятных погодных условиях.