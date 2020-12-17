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Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги реализации «дорожного» нацпроекта в Псковской области

В пятницу, 18 декабря, в 11:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным, посвященный итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сложно не заметить, насколько активно в Псковской области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с Борисом Елкиным разберемся, что уже удалось сделать, а что еще сделать предстоит, с какими сложностями приходится сталкиваться властям и «дорожникам», и держат ли марку привлекаемые подрядчики.



Обязательно уточним, какие коррективы внес в повестку нацпроекта БКАД пресловутый коронавирус?

Конференция пройдет на платформе ZOOM. Трансляция будет осуществляться в официальной группе Псковской Ленты Новостей ВКонтакте.

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