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В Пскове не будут делать новый переход у завода на улице 128-й Стрелковой дивизии

В Пскове не будут делать новый пешеходный переход у завода на улице 128-й Стрелковой дивизии. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 17 декабря комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела предложение ООО «Йура Корпорейшн» об организации дополнительного перехода у центральной проходной ДСК.

Вопрос включили в повестку по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам рабочей встречи с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Соком. На этой встрече рассматривался ряд вопросов по работе нового завода в Пскове. Он размещается на площадях Домостроительного комбината и занимается производством электрожгутов.

Представитель ООО «Йура Корпорейшн», начальник административно-хозяйственного отдела Александр Балабин сообщил, что по итогам внутреннего обсуждения решено отказаться от устройства нового пешеходного перехода. В результате его обсуждать не стали.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова поблагодарила представителей завода за участие в заседании, а также высказала слова благодарности за спонсорскую помощь в подготовке новогодних праздников. «Мои двери всегда для вас открыты, заходите со всеми проблемами», - добавила она.