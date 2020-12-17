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Валентина Зубова: Пешеходы не замечают новый светофор в центре Пскова

Псковичи-пешеходы не замечают новый светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Пушкина в Пскове. Об этом рассказала заместитель главы администрации города Валентина Зубова 17 декабря на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Валентина Зубова рассказала, что люди выходят из автобуса у остановки «Детский парк» и «спокойно идут, не глядя». Люди не обращают внимание на сигналы светофора и нарушают правила дорожного движения.

Начальнику управления городского хозяйства Николаю Баринову поручили «заполнить информационное поле», чтобы пешеходы знали о новом светофоре. Он работает с 16 декабря.