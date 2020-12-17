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Заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове прервали из-за отсутствия кворума

Заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения прервали из-за отсутствия кворума. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, при обсуждении предложения о ликвидации нескольких пешеходных переходов выяснилось, что комиссия работает неправомочно. На это указал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков («Яблоко»).

Он обратил внимание, что на заседании присутствует 14 членов комиссии, тогда как согласно положению, комиссия правомочна при наличии не менее половины членов – 17 человек. Всего в составе комиссии насчитывается 34 человека.

Выяснилось, что отсутствует несколько депутатов Псковской городской Думы.

В результате комиссия по безопасности дорожного движения не смогла рассмотреть оставшуюся часть вопросов повестки.