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АвтоМир / Дороги

В Пскове в 2021 году проведут реконструкцию площади Победы

17.12.2020 17:18|ПсковКомментариев: 2

В Пскове в 2021 году проведут реконструкцию площади Победы. Данная информация озвучена 17 декабря на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Госавтоинспекция Пскова выдвинула предложение о переносе пешеходного перехода через ул.Советскую в районе дома №53/55, возле здания городского культурного центра. В январе 2020 на данном нерегулируемом переходе произошло два ДТП с наездами на пешеходов. Выход пешеходов на дорогу ведется с проезжей части дворового проезда. Госавтоинспекция предложила сместить вглубь улицы Советской и оборудовать освещением установить ограждение.

Заместитель начальника УГХ Александр Грацкий рассказал, что в этом случае переход попадает в охранную зону водопровода, где запрещены земляные работы выполнять наезды. Кроме того, мешало обзору дерево сейчас его убрали.

В 2021 году будет проведены работы по реконструкции площади Победы. Уже проведен аукцион. В том числе, радиус «заворота» во дворы будет смещен.

Вопрос на голосование не ставили. По мнению председателя, заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой, нет смысла ставить на голосование предложение ГИБДД, поскольку реконструкция транспортных и пешеходных путей уже запланирована.

Теги: #дороги Пскова #площадь Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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