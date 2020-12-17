АвтоМир / Дороги

Началась трансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта БКАД в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным, посвященный итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сложно не заметить, насколько активно в Псковской области реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с Борисом Елкиным разберемся, что уже удалось сделать, а что еще сделать предстоит, с какими сложностями приходится сталкиваться властям и «дорожникам» и держат ли марку привлекаемые подрядчики. Обязательно уточним, какие коррективы внес в повестку нацпроекта БКАД пресловутый коронавирус?