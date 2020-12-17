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Более 95% дорог отремонтировали в Псковской области по нацпроекту в 2020 году

Больше 95% дорожных объектов отремонтировали Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Больше 95% объектов завершено, ведутся работы по их приемке», - отметил он.

Большое внимание в рамках нацпроекта уделяется региональной сети и псковской агломерации, рассказал Борис Елкин. «Хотелось бы расширить реализацию нацпроекта и на другие агломерации, например, великолукскую, но она пока не подходит по критериям», - сказал он и отметил, что ведутся переговоры с федеральным центром по включению этой агломерации в нацпроект.

Кроме того, особое внимание уделят качеству ремонта на участке дороги на улице Леона Поземского в Пскове, где подрядчик укладывал асфальт в снег, пояснил он.

Борис Елкин заметил, что хорошо держится дорожная разметка. «Не смывается. В этом году сделали лучшую разметку», - подчеркнул он.