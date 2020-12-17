←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Какой автомобиль надежнее?
мальчики Техосмотр не желаете?
Все ограничения движения
Не жди Очереди
Ликвидация
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Где починить Литые диски
Шины на зиму
Выветривать Бесполезно
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
ещё АвтоМир / Дороги 17.12.2020 13:150 Одностороннее движение введено на улицах Герцена и Волкова в Пскове 18.12.2020 12:290 Попадающие в зону строительства обхода Опочки дома и участки выкупят по рыночной стоимости 18.12.2020 11:510 Более 3 млрд рублей направят на ремонт дорог в Псковской области в 2021 году 18.12.2020 11:450 Дорога до деревни Писковичи станет ровнее в 2021 году 18.12.2020 11:370 Более 95% дорог отремонтировали в Псковской области по нацпроекту в 2020 году 18.12.2020 11:020 Началась трансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта БКАД в Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Более 95% дорог отремонтировали в Псковской области по нацпроекту в 2020 году

18.12.2020 11:37|ПсковКомментариев: 0

Больше 95% дорожных объектов отремонтировали Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Больше 95% объектов завершено, ведутся работы по их приемке», - отметил он.

Большое внимание в рамках нацпроекта уделяется региональной сети и псковской агломерации, рассказал Борис Елкин. «Хотелось бы расширить реализацию нацпроекта и на другие агломерации, например, великолукскую, но она пока не подходит по критериям», - сказал он и отметил, что ведутся переговоры с федеральным центром по включению этой агломерации в нацпроект.

Кроме того, особое внимание уделят качеству ремонта на участке дороги на улице Леона Поземского в Пскове, где подрядчик укладывал асфальт в снег, пояснил он.

Борис Елкин заметил, что хорошо держится дорожная разметка. «Не смывается. В этом году сделали лучшую разметку», - подчеркнул он.

Теги: #ремонт дорог #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству #национальные проекты #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 967 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
18.12.2020, 12:290 Попадающие в зону строительства обхода Опочки дома и участки выкупят по рыночной стоимости 18.12.2020, 11:510 Более 3 млрд рублей направят на ремонт дорог в Псковской области в 2021 году 18.12.2020, 11:450 Дорога до деревни Писковичи станет ровнее в 2021 году 18.12.2020, 11:370 Более 95% дорог отремонтировали в Псковской области по нацпроекту в 2020 году
18.12.2020, 11:271 КамАЗ с цементом перевернулся под Великими Луками 18.12.2020, 11:020 Началась трансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта БКАД в Псковской области 18.12.2020, 10:210 «Дорстройсервис» займется реконструкцией улицы Кузбасской Дивизии в Пскове 18.12.2020, 08:330 Общественники смогут присутствовать на практическом экзамене на водительские права
17.12.2020, 21:150 Четыре изменения для российских водителей вступят в силу в 2021 году 17.12.2020, 21:060 Локнянского тракториста отправили на обязательные работы за пьяное вождение 17.12.2020, 17:542 ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода 17.12.2020, 17:520 На центральных улицах Пскова планируют установить несколько новых светофоров
17.12.2020, 17:185 В Пскове в 2021 году проведут реконструкцию площади Победы 17.12.2020, 16:361 Заседание комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове прервали из-за отсутствия кворума 17.12.2020, 16:280 Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги реализации «дорожного» нацпроекта в Псковской области 17.12.2020, 16:185 Валентина Зубова: Пешеходы не замечают новый светофор в центре Пскова
17.12.2020, 16:050 В Пскове не будут делать новый переход у завода на улице 128-й Стрелковой дивизии 17.12.2020, 15:140 Перекресток трех улиц в Пскове оборудуют пешеходными переходами в 2021 году 17.12.2020, 14:581 «Прагматика Псков» объявила беспрецедентную акцию 17.12.2020, 13:530 Какие автомобили самые надежные в России?
17.12.2020, 13:150 Одностороннее движение введено на улицах Герцена и Волкова в Пскове 17.12.2020, 10:281 Осложнение дорожной обстановки ожидается в Псковской области 17.12.2020, 09:5410 Пожилой пешеход сбит на улице Поземского в Пскове 17.12.2020, 09:120 Прокуратура потребовала провести категорирование 9 мостов в Порховском районе
17.12.2020, 08:360 В России на 13% сократилось число детей, погибших в ДТП по вине водителей 16.12.2020, 22:150 Почти 1,5 км дороги Порхов - Успенье приведено в нормативное состояние 16.12.2020, 19:460 Видеофакт: В лучших традициях в Пскове снова кладут асфальт в снег 16.12.2020, 17:320 Сбитого пешехода оштрафовали на 1000 рублей в Великих Луках
16.12.2020, 16:201 Где в Пскове можно починить литые диски? 16.12.2020, 15:190 Новый знак «Подключенный автомобиль» может появиться в следующем году 16.12.2020, 15:150 Не парковаться на маршруте перевозки новогодней ели просят великолучан 16.12.2020, 14:141 Фотофакт: В Пскове заработал новый светофор на Октябрьском проспекте
16.12.2020, 13:411 В Госдуму внесен законопроект о «гаражной амнистии» 16.12.2020, 10:500 С 1 января для инвалидов изменятся правила парковки 16.12.2020, 10:080 Более 2 млн школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги» 16.12.2020, 09:570 «Рено» и «Лада» столкнулись в центре Великих Лук. ФОТО. ВИДЕО
15.12.2020, 22:450 Средний возраст автоугонщиков в Псковской области - от 16 до 25 лет 15.12.2020, 22:140 ГИБДД призывает псковичей к осторожности из-за ожидаемой гололедицы 15.12.2020, 20:290 155 раз угоняли и крали автомобили в Псковской области в 2020 году 15.12.2020, 19:331 Автостанция в Палкино временно закрылась по техническим причинам
15.12.2020, 16:450 Законопроект о «гаражной амнистии» внесут в Госдуму 16 декабря 15.12.2020, 14:493 Интерактив: Непешеходная зона на Запсковье 15.12.2020, 12:531 Автомобилист пострадал в ДТП в Локнянском районе 15.12.2020, 12:360 Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков»
15.12.2020, 10:160 Возобновляются регулярные перевозки между Псковом и Петербургом через Гдов 15.12.2020, 08:350 Псковские власти проверят освещение дороги до поселка Силово-Медведово 14.12.2020, 22:460 График движения автобусов Сланцы – Псков изменится в дни новогодних праздников 14.12.2020, 20:160 Сегодня ночью на дорогах Псковской области обещают сильный туман
14.12.2020, 18:370 Гдовского водителя-наркомана лишили водительских прав через суд 14.12.2020, 17:580 В Себеже ищут очевидцев наезда на 16-летнюю девушку 14.12.2020, 17:450 Автобусные рейсы в Стругокрасненском районе отменены из-за дистанционного обучения 14.12.2020, 16:430 На ремонт дороги Псков - Писковичи - Муровицы направят более 100 млн рублей
14.12.2020, 16:350 Как продать автомобиль через интернет? 14.12.2020, 14:580 Более 100 фонарей установили на одной из главных улиц в Опочке 14.12.2020, 11:020 Проект реконструкции дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры подешевел на 2,5 млн рублей 14.12.2020, 09:430 Конференция по безопасному использованию транспорта зимой прошла в псковской дивизии
13.12.2020, 21:531 26 крышек канализационных люков купили власти Пскова 13.12.2020, 21:200 Почти 4800 нарушений правил парковки и стоянки выявлено в Псковской области за 11 месяцев 13.12.2020, 21:060 На 45 вопросов ответят за час юные инспектора движения 13.12.2020, 20:531 Житель Невеля оштрафован на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
13.12.2020, 20:120 На улице Шоссейной в Пскове сохранятся «лежачие полицейские» 13.12.2020, 16:370 Ремонт 22 километров Гдовского шоссе за 432 миллиона рублей проведет «АБЗ-ДОРСТРОЙ» 11.12.2020, 20:301 Дорогу Родина - Наволок сдали в эксплуатацию после ремонта на неделю раньше 11.12.2020, 19:232 Площадь Героев-десантников и улицу Кузнецкую в Пскове после ремонта приняли без замечаний
11.12.2020, 19:040 Фура и два легковых автомобиля столкнулись напротив магазина «Леруа Мерлен» в Пскове 11.12.2020, 18:070 116 миллионов рублей потратят на капремонт моста в Дедовичском районе 11.12.2020, 17:330 Светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной перенастроят под кнопку вызова 11.12.2020, 17:090 Гололедица ожидается на дорогах Псковской области 12 декабря
11.12.2020, 15:461 Отменены маршрутки в Паклино по выходным дням 11.12.2020, 14:481 Проверить наличие аптечки в автомашине может любой госавтоинспектор - Юрий Шестаков 11.12.2020, 13:450 На Красноармейской набережной в Пскове появился знак «Одностороннее движение» 11.12.2020, 12:420 «Рено Сандеро» перевернулся в Великолукском районе, есть пострадавший. ФОТО
11.12.2020, 12:102 В Великих Луках спецтехника брошена на борьбу с гололедом с раннего утра 11.12.2020, 11:554 Фотофакт: Кто-то знает короткую дорогу 11.12.2020, 11:200 Центр Великих Лук превратился в каток 11.12.2020, 10:550 ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность из-за погодных условий
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.