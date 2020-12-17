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Дорога до деревни Писковичи станет ровнее в 2021 году

Дорогу до деревни Писковичи Псковского района отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Будет отремонтирован путь от Северного обхода, уточнил Борис Елкин. Кроме того, в следующем году в деревне Писковичи обустроят тротуары.

Также приведут в порядок тротуары в 2021 году и в Острове. Все ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».