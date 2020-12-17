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Попадающие в зону строительства обхода Опочки дома и участки выкупят по рыночной стоимости

Попадающие в зону строительства обхода города Опочки дома и земельные участки в деревне Петровское власти выкупят по рыночной стоимости. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Елкин рассказал, что сейчас на стадии согласования подписание проекта планировки территории. «Проект предусматривает снос зданий. Окончательное решение примут после разработки проектно-сметной документации», - сказал председатель комитета. Разработка ПСД будет вестись в 2021-2022 годах. Борис Елкин заметил, что уже уменьшилось количество попадающих под снос зданий.

Кроме того, не все граждане оформили право собственности на попадающие в зону строительства дома и участки. Борис Елкин призвал это сделать, «чтобы не было проблем».

Необходимые консультации местные жители могут получить в администрации Опочки. «В любом случае выкуп будет в 2023 и последующих годах, по рыночной стоимости. Надеюсь, никто финансово из граждан не пострадает», - добавил Борис Елкин.