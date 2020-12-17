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«Дорожный отряд» выполнит ремонт Октябрьского проспекта и улицы Инженерной в Пскове

Компания «Дорожный отряд» стала победителем аукциона на ремонт Октябрьского проспекта в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, была подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям федерального закона.

Работы выполнит ООО «Дорожный отряд» за 111 млн 990 тыс. 903,60 руб. Кроме Октябрьского проспекта, в контракт входит ремонт Октябрьской площади, площади Ленина и улицы Воровского.

Также эта дорожная организация выиграла аукцион на выполнение работ по ремонту улицы Инженерной (от дома № 12 по Инженерной до улицы Алтаева), в том числе дублера по Инженерной (от дома №12 до дома №100). ООО «Дорожный отряд» стало победителем с предложением 58 млн 843 тыс. 076,73 руб. Второе место заняло ООО «Спецдор 60» с предложением 59 млн 171 тыс. 809 руб.

Напомним, ООО «Дорожный отряд» проводило ремонт улицы Инженерной от Труда до Алтаева.