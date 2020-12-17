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Над проектом реконструкции улицы Лесной работали 15 специалистов

Проект реконструкции улицы Лесной в Пскове был представлен проектировщиками на публичных слушаниях в Псковской городской Думе. Как рассказали проектировщики, в рамках проекта предусматривается реконструкция существующей грунтовой автомобильной дороги протяженностью 1,1 км с доведением ее технических параметров до параметров городской улицы местного значения с устройством асфальтобетонного покрытия капитального типа.

План трассы имеет три угла поворота вместо десяти углов поворота по существующей дороге – новая улица в плановом положении полностью покрывает площадь существующей дороги, при этом в три раза уменьшается количество поворотов.

Поперечный профиль проектируемой улицы представляет собой двухполосную проезжую часть (по одной полосе в каждом направлении) с устройством по кромкам проезжей части бетонных бортовых камней. Общая ширина проезжей части составляет 7 метров. С правой стороны улицы предусмотрено устройство тротуара шириной 2,25 м и велосипедной дорожки шириной 2,5 м для движения велосипедистов в прямом и обратном направлении. Велосипедная дорожка отделяется от тротуара и обочины полосами безопасности, равными 0,5 м. Общая ширина вело-пешеходной части с асфальтобетонным покрытием составляет 5,75 метров.

Для ориентирования маломобильных групп населения на маршрутах пешеходного движения предусматривается устройство тактильных дорожных указателей. Сходы с тротуаров предусмотрены с понижением бортовых камней.

Водоотвод ливневых вод предусмотрен по средствам организации комбинированной системы водоотвода. С проезжей части вода отводится через дождевые колодцы, подключаемые к открытым водоотводящим устройствам – водоотводным канавам с обеих сторон улицы. Предусмотрено также устройство трёх железобетонных водопропускных труб. Конечный сброс водостока планируется в водоотводную канаву вдоль улицы Лесной с предварительной очисткой на локальном очистном сооружении.

Для организации общественного транспорта предусмотрено устройство шести остановочных пунктов с устройством павильонов ожидания: два у примыкания к улице Лесной; два - у территории «Братское захоронение»; два - на границе города Пскова и Псковской области. В непосредственной близости остановочных пунктов предусмотрено устройство трёх нерегулируемых наземных пешеходных переходов. Также у территории «Братское захоронение» предусмотрено устройство автомобильной стоянки с 17 парковочными местами, два из которых предусмотрены для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, на всем протяжении улицы предусмотрено устройство наружного электроосвещения.

Как сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, проект реконструкции улицы Лесной должен пройти госэкспертизу, после чего будет выставлен на торги.

«На публичных слушаниях данный проект был одобрен. Он целиком направлен на улучшение дорожной сети по улице Лесной, поэтому не вызвал никаких вопросов у жителей. Над созданием проекта работало около 15 человек – это отделы проектировщиков, архитекторов и бригада изысканий, которые готовили документы по планировке и проектно-сметную документацию. Как это часто бывает, мы столкнулись с трудностями в получении технических условий у «МРСК Северо-Запад», но эта проблема уже улажена», - рассказал проектировщик Николай Шаповал.

Разработкой проекта занималось АО «Авто-Дорсервис».

Добавим, реконструкция улицы Лесной запланирована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в Пскове отремонтируют более 40 улиц и тротуаров на сумму около 2,3 млрд рублей.