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Псковавтодор принял отремонтированную дорогу Череха — Высоцкое — «Весна-80»

Завершен ремонт автомобильной дороги Череха — Высоцкое — с/т «Весна-80» в Псковском районе. В пятницу, 18 декабря, приемочная комиссия выехала на объект, оценила объем и качество выполненных работ и приняла дорогу в эксплуатацию. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» восстановлено 4,3 км трассы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Ремонт этой дороги начался еще в мае. Подрядчиком выступило ООО «Меридиан». Организация выполнила расчистку полосы отвода: вырубила деревья вдоль дороги, выкорчевала пни. Также было отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, частично уложен выравнивающий слой асфальта. Затем работы остановились. И, несмотря на претензионную работу заказчика ремонта, ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик так и не возобновил ремонт. Сроки исполнения контракта были сорваны.

В итоге контракт с компанией был расторгнут в одностороннем порядке. Затем по заявлению заказчика Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области внесло ООО «Меридиан» в реестр недобросовестных поставщиков.

В конце октября повторные торги на ремонт дороги выиграло ООО «ДорСтройСервис». Из-за того, что летом после фрезерования не был уложен слой асфальта, дорога стала разрушаться. Дорожникам пришлось устранять дефекты покрытия и лишь потом укладывать новые слои асфальтобетонной смеси.

В итоге на площади около 28 тыс кв. метров восстановлено дорожное полотно: уложен выравнивающий слой асфальта на граните и верхний слой на габбро-диабазе. Отремонтировано 13 водопропускных труб, 3 автобусные остановки (установлено 2 автопавильона, 3 скамейки и 2 урны). Обочины укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью. Их площадь составила более 14 тыс кв. метров. Бровка засеяна травой. Приведено в порядок 51 пересечение и примыкание. Разметка нанесена термопластиком.

Работы завершены раньше установленного контрактом срока. Средства на ремонт выделены из областного бюджета в сумме более 45 млн рублей.

«Вы приняли этот объект на исходе дорожного сезона. Дорога была в ужасающем состоянии. Работы выполнены быстро и качественно. Приятно, что наш псковский подрядчик в очередной раз доказал свой профессионализм. Спасибо вам за работу», — сказал по итогам осмотра объекта и. о. директора Псковавтодора Станислав Стармолотов, обращаясь к руководству ООО «ДорСтройСервис».