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По вопросам благоустройства территории у «Маяка» обращались жители округа №9 к своему депутату

От псковичей, проживающих на территории избирательного округа №9, в адрес депутата Псковской городской Думы по данному округу Юлии Пожидаевой в этом году поступило несколько обращений, касающихся благоустройства в районе магазина «Маяк».

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в одном из таких обращений речь шла о необходимости ремонта дорожного покрытия на этой территории. Вопрос был решен положительно, асфальтобетонное покрытие обновлено.

Кроме того, избиратели обратились к своему депутату по вопросу восстановления пешеходной зоны от дома №60 по Рижскому проспекту вдоль детских садов до магазина «Маяк». Пешеходная зона была восстановлена.