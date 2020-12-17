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В Пскове в 2021 году за счет областного бюджета отремонтируют 15 объектов

В 2021 году в Пскове будут отремонтированы Октябрьская площадь, площадь Ленина, Октябрьский проспект, от улицы Свердлова до Октябрьской площади, полукилометровый участок улицы Бастионной и улица Чудская, а также продолжен ремонт улицы Инженерной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, эти объекты будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, в рамках выделенных субсидий из областного бюджета дорожного фонда планируется отремонтировать 15 объектов. Самые крупные – улицы Яна Райниса, Сосновая, Алтаева, Звездная (от Инженерной до пересечения с улицей Труда).

Помимо этого, будут благоустроены часть Крестовского шоссе (от улицы Германа до пересечения с федеральной трассой), улицы Спортивная, Чехова, Ипподромная, площадь Победы и произведен капитальный ремонт моста через реку Милевку (в районе Гремячей башни).