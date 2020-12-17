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В 2021 году улица Железнодорожная в Пскове станет безопаснее

В 2021 году на улице Железнодорожной в Пскове появятся «лежачие полицейские», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова. Данный вопрос был положительно решен по инициативе депутата Псковской городской Думы Сергея Колосова.

«После проведенного ремонта улицы Железнодорожная в мой адрес начали обращаться жители округа с просьбой решить вопрос по ограничению скорости автомобилей на данной улице, так как водители-лихачи создают угрозу пешеходам, в том числе детям, которые идут в школу и обратно», - поделился депутат.

По его инициативе вопрос был рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова. В результате обсуждения комиссией было принято решение установить знаки, ограничивающие скорость движение на данной улице, а в 2021 году установить искусственные дорожные неровности.