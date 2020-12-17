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Участок Рижского проспекта между улицами Рокоссовского и Балтийская станет светлее

Более 4 млн рублей планируется выделить из бюджета города Пскова на проектирование и строительство линий наружного освещения на участке Рижского проспекта в границах улиц Рокоссовского и Балтийская. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская.

«Важным пунктом проекта бюджета является разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения Рижского проспекта в границах улиц Рокоссовского и Балтийская. На эти цели планируется выделить 360 тысяч рублей, а на само строительство линий наружного освещения - 3 млн 740 тысяч рублей», - рассказала Елена Полонская, напомнив неоднократные жалобы жителей дальнего Завеличья на неосвещенные пешеходные дорожки и проезжую часть. На указанном участке из-за отсутствия освещения часто случались ДТП.

Надежду на то, что в следующем году эта территория будет освещена, выразил депутат городской Думы по округу №11 Константин Болотин. «Рижский проспект является воротами в Псков. Жители микрорайона неоднократно обращались ко мне с жалобами на отсутствие освещения на Рижском проспекте на участке от улицы Рокоссовского до Балтийской. В этом году проспект был отремонтирован, но этот участок продолжает быть темным пятном. Поэтому для горожан будет хорошим подспорьем, если он будет освещен в следующем году. Это повысит безопасность граждан на дороге», - заключил депутат.