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Придомовую территорию на улице Звездной благоустроили за счет средств депутата гордумы

О работе на территории избирательного округа №14 рассказал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов в годном отчете. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, 3 августа состоялся выезд на ул. Звездную, 11. В связи с тем, что этот дом не вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год, благоустройство придомовой территории было осуществлено за счет средств депутата: был проведен частичный ямочный ремонт, обеспечено цветочное оформление двора.

Напомним, 27 августа состоялся совместный выезд Дмитрия Барабанова и главы Пскова Елены Полонской по адресам Сиреневый бульвар, 17 и ул. Звездная, 16, где были отремонтированы дворовые проезды, заасфальтированы пешеходные дорожки, увеличено количество парковочных карманов; во дворе дома №19 по ул. Звездной установлена новая детская площадка.