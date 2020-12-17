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Елена Жгут: С нерадивых подрядчиков уже взыскано около миллиона рублей

За невыполнение в срок ремонтных работ подрядной организации начисляются штрафные санкции от суммы контракта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на замглавы администрации Пскова Елену Жгут, например, если срок окончания работ был назначен на 28 ноября, но объект был сдан 15 декабря, то с 28 ноября по 15 декабря будет начислена пени на всю сумму контракта.

Суммы разные, начисляются они согласно Гражданскому кодексу. Это одна трехсотая действующей ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Поэтому, как только подрядчики сдают работу, им тут же выставляются штрафные санкции либо в виде пени, либо за этапы работы, если они были предусмотрены, пояснила Елена Жгут.

По ее словам, в этом году с нерадивых подрядчиков уже взыскано порядка одного миллиона рублей. Но самая строгая мера - вывешивание на электронной площадке информации об одностороннем расторжении контракта. Подрядчику предлагается дополнительный срок, и если он не хочет попасть в реестр недобросовестных, то должен уложиться в эти 30-40 дней, тогда контракт не будет расторгнут. Но по мере выполнения работ ему будут начислены пени.

«На сегодня по двум нашим подрядчикам размещена информация об одностороннем расторжении контракта, они дальше не смогут участвовать в аукционах. В этом году, скорее всего, такая мера будет предпринята в отношении одного подрядчика», - подвела итог замглавы администрации города.