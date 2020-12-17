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АвтоМир / Дороги

Мост через реку Милевку отремонтируют в Пскове к концу ноября 2021 года

20.12.2020 12:40|ПсковКомментариев: 1

Мост через реку Милевку на улице Гремячей в Пскове капитально отремонтируют в следующем году. Контракт заключен с подрядной организацией ООО «СтройБалтПроект», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

В рамках ремонта планируется провести расчистку территории от деревьев и кустарника и демонтаж существующего моста. Новый мост будет стоять на двух опорах, пролетное строение будет выполнено из железобетонной плиты. Старое покрытие моста демонтируют и выполнят устройство земляного полотна. Обочины засеют травой.

Подрядчик также выполнит стыковку с покрытием улицы Гремячей. Помимо этого, предусмотрено устройство водоотвода, тротуаров, тактильной плитки, бордюрного камня, ограждения, нанесение разметки термопластиком.

«Протяженность объекта составляет 91 метр. Пока мост открыт только для пешеходов, после капремонта по мостовому полотну пустят транспорт. Работы завершим к 30 ноября следующего года», - рассказал подрядчик.

Средства в размере 28 млн рублей на ремонт выделены из областного бюджета.

Теги: #ОМСУ #мосты #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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