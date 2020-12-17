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«Дорожные» вопросы решает замглавы Пскова в округе №4

По итогам депутатских выездов в округ №4 в 2020 году по просьбам псковичей решен ряд вопросов, касающихся безопасности дорожного движения и благоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как рассказал депутат городской Думы Сергей Гаврилов, на улице Дновской проводится регулярное грейдирование, определены места контейнерных площадок в частном секторе в микрорайонах Псковкирпич, Кресты и Белый Мох, на улице Куприна произведена обработка борщевика, подсыпка дороги, ведутся работы по оборудованию освещения, в микрорайоне Псковкирпич рассмотрены предложения жителей по установке «лежачего полицейского», инициативу уже поддержала комиссия по безопасности дорожного движения.

Также оборудовано ограждение на улице Лепешинского для предотвращения движения автотранспорта по зеленой зоне. На улице Советской Армии ведутся работы по установке светофора, восстановлено автобусное сообщение в микрорайоне Лопатино, на Крестовском шоссе и улице Боровой демонтированы аварийные деревья.

Всего в 2020 году депутат Сергей Гаврилов организовал порядка 20 личных встреч с жителями округа.