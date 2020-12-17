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Псковский губернатор назвал лидера по быстрому освоению бюджетных средств

Для реализации одного из нацпроектов Псковской области уже заключены контракты по трети подтвержденных средств следующего финансового года. Лидера по эффективному и быстрому освоению бюджетных средств губернатор Михаил Ведерников назвал в своем еженедельном видеообращении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона напомнил, что в федеральном бюджете для Псковской области на следующий год учтена дотация в размере более 6 млрд рублей, одновременно корректируются показатели национальных проектов. «Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы средства расходовались быстро и эффективно. Лидером по этому направлению сейчас является нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На следующий год уже законтрактовано 33% подтвержденных средств», - сообщил Михаил Ведерников.

Он выразил надежду, что в следующем году регион сохранит набранную динамику развития и напомнил, что с учетом последних поправок, принятых Псковским областным Собранием депутатов на последней сессии, бюджет 2020 года увеличился на миллиард и в общей сложности составил порядка 46 млрд рублей. «Это уже почти в два раза выше показателей 2017-2018 годов», - констатировал глава региона и подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря дополнительной финансовой поддержке со стороны правительства.

«Правительство прислушивается к нашим просьбам и поддерживает все ключевые направления», - заключил Михаил Ведерников.