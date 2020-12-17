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Гаражный проезд в Пскове осветят за 2,8 млн рублей

Более 2,8 млн рублей планируется выделить из бюджета города Пскова на наружное освещение Гаражного проезда. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская.

Она напомнила, что в текущем году проезд, являющийся дублером Рижского проспекта, был отремонтирован. Дорожное покрытие теперь соответствует норме и в час пик позволяет снизить нагрузку с Рижского проспекта, но данная дорога не освещена должным образом.

«2,8 млн рублей будет выделено на освещение Гаражного проезда, чтобы он стал более безопасным», - пояснила глава Пскова.

В числе прочих важных участков улиц, где необходимо обеспечить наружное освещение, Елена Полонская перечислила улицу Новгородскую в микрорайоне Любятово. По ней многие дети идут в школу №17. «В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены средства в объеме 374 тысячи рублей на разработку проектно-сметную документацию на наружное освещение данной улицы и 1,5 млн рублей на сами строительные работы», - заключила глава Пскова.