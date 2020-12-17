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В Пскове стал ровнее тротуар на улице Шестака

Подрядная организация «СитиИнвестГрупп» в рамках содержания дорожной сети отремонтировала тротуар на улице Шестака в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Замглавы администрации Пскова Елена Жгут рассказала, что ремонт сделали благодаря появившейся экономии бюджетных средств. Администрация Пскова, как заказчик, может оплачивать все виды работ: текущий ремонт улиц, тротуаров. «Однако из-за ограничений в выделении средств на содержание улично-дорожной сети власти города не могут производить работы в том объеме, в котором хотелось бы и жителям, и администрации», - сказали в пресс-службе.

«На содержание улично-дорожной сети выделена определенная сумма, перешагнуть ее мы не имеем права, поэтому вынуждены жертвовать какими-то видами работ. Мы понимаем, что подметать надо почти ежедневно, что осенью листья надо убирать оперативно, чтобы они не превращались в грязь и кашу, поэтому делаем первоочередные работы изначально», - пояснила Елена Жгут.

Кроме того, летом компания «СитиИнвестГрупп» на личные средства украсила город, посадив цветы в плетеные корзины на остановках и улицах Пскова.

Озеленением города и посадкой цветов в клумбы занимался другой подрядчик, работающий по отдельному муниципальному контракту, добавили в пресс-службе.