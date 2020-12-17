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Территорию округа №15 благоустроили по предложениям псковичей

Значительная часть предложений по благоустройству, основанных на обращениях жителей избирательного округа №15 и направленных в декабре прошлого года депутатом ПГД Денисом Ивановым в адрес администрации Пскова, была учтена и уже реализована. Об этом говорится в ежегодном отчете депутата, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Так, на выделенные на округ бюджетные средства произведено асфальтирование с устройством парковочных карманов во дворе дома №1 по улице Индустриальной. Заасфальтирован въезд во двор дома №25 по улице Инженерной, завершается ремонт и асфальтирование межквартального проезда от дома №16 по улице Алтаева до дома №11-а по улице Новоселов и от дома №11 по улице Новоселов до улицы Звездная.

Кроме того, за счет средств городского бюджета проведено асфальтирование улицы Ипподромной, от улицы Инженерной до улицы Ипподромной. Также полностью заасфальтирована улица Аллейная и переулок Аллейный.