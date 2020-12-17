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Любовь Николаева провела приемы в псковских дворах, требующих внимания

7 выездных приемов граждан во дворах, требующих особого внимания, провела депутат Любовь Николаева в текущем году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

По итогам приема граждан и личных встреч в округе №10 выполнен целый ряд работ:

- ремонт асфальтного покрытия тротуара на ул. Кузбасской Дивизии, д. 30, д. 36;

- ремонт асфальтного покрытия на дворовой территории ул. Кузбасской Дивизии, д. 50. Работы проведены за счет городского бюджета, на сумму 2 600 000 рублей;

- субботники на ул. Западной, д. 12, 25; ул. Коммунальной, д. 50;

- ремонт кровельного покрытия - ул. Коммунальная, д. 64;

- уборка и вывоз строительного мусора - ул. Коммунальная, д. 64.

Помимо этого, установлены новогодние елки во дворах домов по улицам Коммунальной, 64 и Западной, 22.

«Считаю, что совместная работа депутатов, администрации города, представителей общественных организаций позволяет нам не только решать многие текущие вопросы, но и строить планы на будущее»,- подвела итог депутат по округу №10.