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Подписан контракт на реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове

Реконструкцией улиц Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова в Пскове займется местная дорожно-строительная компания ООО «ДорСтройСервис». Контракт на реализацию 1-го пускового комплекса на сумму более 304 млн рублей подписали подрядная организация и заказчик работ, управление городского хозяйства администрации города Пскова. Средства выделены из бюджета Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Улицу Кузбасской Дивизии реконструируют на участке от кольцевого пересечения с улицей Никольской до улицы Западной. Протяженность отрезка составляет 775 метров. В зону реконструкции входит и ответвление улицы Крестки. Длина участка - 402 метра, до границы города Пскова.

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Дорожное полотно на улице Кузбасской дивизии расширят до 4 полос с разделительной полосой посередине. Ширина каждой полосы составит 3,5 метра, между проезжей частью и бортовым камнем предусмотрена полоса безопасности 0,5 метра. Улица Крестки будет двухполосной. В районе пересечения с улицами Западная и Крестки организуют кольцевое движение.

Улица Западная условно делится на Западную № 1 и Западную № 2. В рамках 1-го пускового комплекса улицу Западную № 1 реконструируют от улицы Кузбасской дивизии до улицы Михайловской. Существующая дорога останется двухполосной, но ширина каждой полосы будет доведена до 4 метров. По ней будет организовано одностороннее движение в сторону Коммунальной. Дополнительно будет построен еще один двухполосный участок улицы Западной от нового кольца до Михайловской (Западная № 2) для движения в обратном направлении.

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В дальнейшем в рамках 2-го и 3-го пусковых комплексов планируется реконструировать улицу Западную до улицы Коммунальной и сделать ее 4-полосной с разделительной полосой в виде существующей зеленой зоны, а также улицу Байкова от Западной до Рокоссовского. Протяженность Западной № 1 составит 635 метров, Западной № 2 - 765 метров, Байкова - 496 метров.

На подготовительном этапе разберут дорожное покрытие, тротуары, снесут несанкционированные металлические сооружения, деревья и кустарник, попадающие в зону производства работ. Проект предусматривает переустройство всех коммуникаций, устройство тротуаров, автобусных остановок, а также освещения улиц Кузбасской Дивизии, Крестки и нового кругового перекрестка.

Окончание работ по контракту намечено на 1 декабря 2022 года.

Реконструкция указанных улиц запланирована в связи с растущей застройкой прилегающих территорий, необходимостью увеличения пропускной способности улиц, организации автобусного сообщения, распределения транспортных потоков и организации транспортных связей между Псковом и Псковским районом.