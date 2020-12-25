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В Псковской области принята первая региональная дорога, отремонтированная по технологии ресайклинга

В Усвятском районе принят в эксплуатацию участок дороги Великие Луки –Усвяты. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» обновлено 7,5 км трассы, в том числе мост через реку Усвяча, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, это первая региональная дорога, которая отремонтирована по технологии ресайклинга – когда старый асфальт снимают, смешивают с битумом и цементом, а затем используют в качестве одного из слоев основания. Это позволяет тратить меньше ресурсов без ущерба качеству.

Глав региона уточнил, что в рамках проекта проведено благоустройство всей прилегающей инфраструктуры и коммуникаций, а для обеспечения безопасности установлено 700 метров барьерного ограждения, 216 сигнальных столбов и 151 дорожный знак.

Стоимость работ составила более 203 млн рублей, средства были выделены из областного бюджета.