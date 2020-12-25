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До 5 августа отремонтируют свыше 8 км трассы Дедовичи-Дно-Костыжицы

Заключен контракт на ремонт участка автомобильной дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы в Дновском районе Псковской области. Отрезок трассы длиной 8,3 км приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на средства регионального бюджета. На эти цели направлено 120 млн рублей, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядной организацией по итогам электронного аукциона определено АО «Буер». В текущем году компания отремонтировала два участка дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы протяженностью более 13 км в Дедовичском и Дновском районах. На этот раз дорожное покрытие восстановят на отрезке с 24-го по 32-й км, который проходит по населенным пунктам Гаврово, Вишенка, Выскодь.

В ведомость объемов работ вошло устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов, валка деревьев, расчистка полосы отвода от кустарника, срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на глубину до 5 см. Подрядчик также восстановит укрепленную часть обочин и виражи, выполнит устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. По требованиям нового ГОСТа для этого будут использоваться асфальтобетонные смеси типа А16НТ на граните и А16ВТ на габбро-диабазе. Обочины укрепят песчано-гравийно-щебеночной смесью С-11 толщиной 10 см. Кроме того, контрактом предусмотрен ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, автобусных остановок и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Завершение работ намечено на 5 августа 2021 года.

Дорога Дедовичи - Дно - Костыжицы протяженностью свыше 64 км относится к IV технической категории. Имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 6 метров, ширина обочин - от 2,2 до 3,3 метров.