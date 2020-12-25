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Псковская область получит допсредства на развитие автодорог

В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила предоставления и распределения этих средств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Как отметили в кабмине, федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.

В рамках распределения межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности запланировано выделение Псковской области 2200000 тысяч рублей в 2021 году и 500000 тысяч в 2022-м (межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов).

Также региону в 2020 году выделяется 520500 тысяч рублей для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

В соответствии с документом «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2023 год» Псковская область должна получить 300000 тысяч рублей (в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов).

Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.