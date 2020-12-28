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Ремонт улицы Инженерной в Пскове завершат в 2021 году

Ремонт улицы Инженерной в Пскове будет полностью закончен в следующем году. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин во время объезда ремонтируемых дорог губернатором Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Реконструкция перекрестка Инженерной и Индустриальной в настоящее время завершена. Выполнен ремонт площади Декабриста Пущина, участка Инженерной от Труда до Алтаева.

Оставшийся участок улицы Инженерной от Алтаева до кольца «проторгован», он будет ремонтироваться вместе с дублером, уточнил Борис Елкин.