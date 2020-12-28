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В 2021 году в Псковской области продолжат повышать безопасность дорог

В 2021 году в Псковской области продолжат повышать безопасность дорог. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, заседание межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось в понедельник, 28 декабря, под председательством заместителя губернатора области Василия Осипова. В нем приняли участие руководство комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, ГБУ ПО «Псковавтодор», ГП ПО «Псковпасажиравтотранс», Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, в режиме видеоконференцсвязи – представители муниципалитетов.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние более 148 км региональных дорог. Для повышения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений установлено 27 «мигающих» светофоров, более 2,5 км пешеходного ограждения, 108 дорожных знаков. Исполнены контракты по установке барьерного ограждения, освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в населенных пунктах Палкинского, Псковского, Печорского, Великолукского районов. Освещены участки трех региональных дорог: в Опочке, Пушкинских Горах, на дороге Корытово - Пристань. Выполнен контракт по нанесению разметки лакокрасочными и пластичными материалами.

В 4 муниципалитетах-участниках нацпроекта - Пскове, Псковском, Печорском и Островском районах – программа «БКАД» 2020 года выполнена в полном объеме. Исключение составил Палкинский район, где сорваны сроки ремонта дороги Рубцово - Амосово. Василий Осипов поручил руководству района принять все необходимые меры для того, чтобы подрядчики были занесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Что касается реализации нацпроекта в 2021 году, то 95% всех объектов дорожной сети уже выставлены на торги. «Во всех районах уже зимой начнутся работы по расчистке полосы отвода и ремонту водопропускных труб», - рассказал председатель «дорожного» комитета Борис Елкин.

Будет продолжена работа и по устройству освещения. Так, запланирована установка фонарей в деревне Ершово Псковского района, на подъезде к Опочке, в городе Острове, в деревне Подкрестье Пушкиногорского района. Появятся светильники на пешеходных переходах и автобусных остановках в 26 населенных пунктах Великолукского района, 6 населенных пунктах Псковского района, 7 населенных пунктах Себежского района, в Невельском районе. Также ведутся проектно-изыскательские работы по устройству недостающих тротуаров и линий наружного освещения на региональных дорогах в других муниципалитетах.

Борис Елкин обратился к главам районов с просьбой составить приоритетный перечень дорог, нуждающихся в освещении, и направить его в комитет по транспорту и дорожному хозяйству для детальной проработки и включения объектов в перспективный план работы. В свою очередь Василий Осипов добавил, что этот вопрос будет рассмотрен отдельно на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Еще один важный вопрос – ликвидация мест концентрации ДТП. В Пскове было зафиксировано 9 «очагов». Как доложил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, на каждом из них выполнены запланированные мероприятия: нанесена разметка из термопластика, установлены светофоры Т7, дорожные знаки. Также прорабатывается организация направленного освещения пешеходных переходов, установка камер фотовидеофиксации.

Борис Елкин отметил, что на региональных и федеральных дорогах появилось более 20 щитов, предупреждающих водителей об аварийных участках и о возможном выходе на проезжую часть диких животных. Псковавтодор закупил проблесковые маячки, которые будут использоваться в зоне дорожно-строительных работ в темное время суток. Кроме того, установлены камеры фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках и в местах резонансных ДТП, проработан вопрос с закупкой фликеров.

Вице-губернатор подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть продолжена, и напомнил поручение губернатора: экономию на торгах по дорожным работам направлять на обустройство улично-дорожной сети.

Участники заседания также заслушали отчет о мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения в местах резонансных ДТП 2020 года. В целом, общее количество аварий на дорогах уменьшилось, но увеличилась тяжесть последствий. «Совместно с ГИБДД, муниципалитетами и федеральными структурами мы принимаем точечные решения, которые позволят снизить вероятность повторных ДТП в этих местах: это установка дополнительных дорожных знаков, камер фотовидеофиксации, нанесение шумовых полос, обновление разметки, расчистка полосы отвода, укрепление обочин. Также проектируем устройство недостающих тротуаров и освещения. Эти работы начнем в 2021 и завершим в 2022 году», - пояснил Борис Елкин.

Один из актуальных вопросов – оперативное устранение последствий неблагоприятных погодных явлений: снегопада, гололеда, ледяного дождя. Борис Елкин доложил, что для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств в зимний период создан резерв противогололедных материалов, подготовлена спецтехника, согласованы графики первоочередной очистки автодорог от снега и ликвидации зимней скользкости, утверждены графики дежурств диспетчерских служб. С муниципалитетами налажено взаимодействие об оперативном информировании о ситуации на дорогах.

«По прогнозам этой зимой еще будут снегопады, переходы через ноль, а значит и обледенения. Призываю всех глав районов мониторить ситуацию, взаимодействовать с филиалами ГБУ «Псковавтодор» и комитетом по транспорту и дорожному хозяйству и оперативно реагировать», - поставил задачу замгубернатора Василий Осипов.